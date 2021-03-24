21 марта стало известно, что губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, губернатор получил "подарок" в размере 31 млн рублей. До этого арестов среди глав регионов не было более полугода. Последний такой случай произошел прошлым летом, когда взяли под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Массовая "зачистка" губернаторов-коррупционеров началась в России с 2015 года. Amic.ru вспоминает бывших и действующих губернаторов, которым были предъявлены обвинения в наиболее резонансных преступлениях. Отметим, что и сейчас под следствием и судом находятся сразу несколько глав регионов.
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Комментарии
Наверное они все оппозиционеры и дела сфабрикованы. Оппозиционеры закон не нарушают
У Белозерцева при обыске нашли почти пол лярда. Не хватит на УДО, как Денину?
А сколько недообследованных?
Они видимо жить хотели как ворон 600 лет. Жалование 5 млн в год. Неужели мало.
Нет у нас оппозиции только видимость и пустая трата средств на партии и выборы.
Пора при назначении на должность вводить пункт- посидеть на дорожку.
Это картинка как у психологов найди лишнего. Лишний в этом списке Фургал.