21 марта стало известно, что губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, губернатор получил "подарок" в размере 31 млн рублей. До этого арестов среди глав регионов не было более полугода. Последний такой случай произошел прошлым летом, когда взяли под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Массовая "зачистка" губернаторов-коррупционеров началась в России с 2015 года. Amic.ru вспоминает бывших и действующих губернаторов, которым были предъявлены обвинения в наиболее резонансных преступлениях. Отметим, что и сейчас под следствием и судом находятся сразу несколько глав регионов.

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