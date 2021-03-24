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Преступление и наказание. Уголовные дела российских губернаторов в инфографике

, ИА "Амител"
За пять лет мы насчитали 12 губернаторов России, которым предъявляли обвинения в серьезных преступлениях

21 марта стало известно, что губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, губернатор получил "подарок" в размере 31 млн рублей. До этого арестов среди глав регионов не было более полугода. Последний такой случай произошел прошлым летом, когда взяли под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Массовая "зачистка" губернаторов-коррупционеров началась в России с 2015 года. Amic.ru вспоминает  бывших и действующих губернаторов, которым были предъявлены обвинения в наиболее резонансных преступлениях. Отметим, что и сейчас под следствием и судом находятся сразу несколько глав регионов.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

24.03.2021 07:54
гость

Наверное они все оппозиционеры и дела сфабрикованы. Оппозиционеры закон не нарушают

24.03.2021 08:09
- гость -

У Белозерцева при обыске нашли почти пол лярда. Не хватит на УДО, как Денину?

24.03.2021 08:09
Человек

А сколько недообследованных?

24.03.2021 08:12
- гость -

Они видимо жить хотели как ворон 600 лет. Жалование 5 млн в год. Неужели мало.

24.03.2021 08:19
- гость -

Нет у нас оппозиции только видимость и пустая трата средств на партии и выборы.

24.03.2021 08:27
Гость

Пора при назначении на должность вводить пункт- посидеть на дорожку.

24.03.2021 08:28
- гость -

Это картинка как у психологов найди лишнего. Лишний в этом списке Фургал.

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