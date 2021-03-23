В Барнауле мужчина украл со стройки инструменты почти на 600 тысяч рублей

36-летний житель Барнаула обратился в полицию и рассказал о том, что неизвестный украл со стройки электроинструменты. Сумма причинённого ущерба составила 570 тысяч рублей.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что на объекте велись работы по отделке фасада. Все инструменты рабочие убирали в специальное помещение.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали местного 30-летнего жителя. По версии оперативников, мужчина дождался, пока все рабочие уйдут со стройки, и вывез инструменты. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что 26-летний житель алтайского села украл у пенсионерки 337 килограммов мёда. Часть он успел продать, а остальное выбросил в реку, когда узнал, что его ищут.