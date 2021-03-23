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Бизнес для всех. Как космические технологии соединяют алтайские села и города

, ИА "Амител"
Жители Новосибирска при помощи высоких технологий построили в горах Алтая мараловодческое хозяйство
Фото: Владислав Шатило / РБК

Фото: Владислав Шатило / РБК

Житель Новосибирска Сергей Кувикин мечтал организовать фермерское предприятие по разведению алтайского марала* для производства из его пантов** препаратов, считающихся полезными для здоровья людей. Кувикину удалось приобрести в собственность небольшое стадо маралов и территорию для питомника, расположенную в живописной, экологически чистой и труднодоступной гористой местности – на границе Алтайского края и Республики Алтай. Для того чтобы превратить скромный питомник в успешный современный технологичный туристический и пантолечебный бизнес, семье Кувикиных пришлось преодолеть большой и трудный путь. А для начала – подключить на объекте скоростной спутниковый интернет.

Что нужно было для старта

Идея создания экологичного бизнеса, направленного на оздоровление людей, оказалась настолько привлекательной и перспективной для Кувикиных, что сразу после покупки маральника к главе семейства присоединился его сын Николай – он специально вернулся в Новосибирск из Москвы и активно включился в развитие семейного дела.

Со временем численность стада маралов выросла в несколько раз и достигла 600 голов. В планах Кувикиных, помимо строительства фермы по разведению животных и заготовке пантов, появились новые амбициозные цели: создание собственного производства пантосодержащей продукции с офисом-лабораторией в Новосибирске, организация рекреационной туристической базы для отдыха и пантолечения рядом с маральником на Алтае, расширение продуктовой линейки и увеличение масштабов сбыта продукции.

Для реализации задуманного были необходимы средства коммуникации – в первую очередь между питомником, расположенным на Алтае, и офисом-лабораторией в Новосибирске, которые разделяют около 560 км и граница двух субъектов Российской Федерации. Кувикины поняли, что при отсутствии на гористой алтайской местности даже сотовой связи им может помочь только спутниковый интернет. На помощь пришли современные эффективные спутниковые решения РТКОММ.

"Для того чтобы эффективно управлять маральником, я живу там большую часть года. До подключения спутникового интернета полноценного бизнеса в том виде, в каком он есть сейчас, фактически не существовало. Раньше мне приходилось по любому рабочему вопросу выезжать в районный центр, заполнять там бумаги, составлять заявки, проверять почту, совершать деловые звонки в наш офис в Новосибирске. Это и неоправданно затратно, и отнимало много времени", – рассказал Сергей Кувикин.

Он отметил, что с подключением спутниковой тарелки – единственно эффективного в специфической пересечённой горной местности способа связи – его жизнь и бизнес изменились, получили новое качество и позитивную динамику развития. Теперь Сергей с сыном решает все вопросы быстро и согласованно, и семейное дело, направленное на улучшение здоровья людей, благополучно растёт и развивается.

"Конечно, без скоростного спутникового интернета нам с отцом было бы крайне сложно достичь таких результатов, какие мы имеем сейчас, а именно: существенно возросшее поголовье маралов, дающее стабильный прирост запасов сырья, популярную среди сибирских туристов рекреационную базу с пантовыми ваннами, увеличение номенклатуры продуктовой линейки, расширение географии поставок. Мы признательны компании РТКОММ за качественный надёжный сервис и активную позицию по продвижению знаний о современных спутниковых технологиях", – прокомментировал Николай Кувикин.

Как получили помощь

История семейного дела Кувикиных была положена в основу сюжета, снятого в рамках проекта РТКОММ "Меняем жизнь людей". Презентация проекта для средств массовой информации Барнаула состоялась 18 марта 2021 года.

"Мы искренне рады тому, что с момента подключения спутникового интернета жизнь семьи Кувикиных изменилась к лучшему, а их новые мечты и цели получили надёжный инструмент инфокоммуникационной поддержки. История Кувикиных показывает, насколько эффективным может быть использование современных спутниковых решений в самых удалённых и труднодоступных территориях – там, где отсутствует классическая проводная связь", – сообщил, выступая в ходе презентации в Барнауле перед журналистами, генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Проект "Меняем жизнь людей" – часть стратегии развития компании, а социально-ответственная роль лидера среди спутниковых операторов России*** побуждает стремиться к тому, чтобы предоставить массовый доступ к широкополосному интернету и другим услугам связи всем, кому для достижения жизненно важных целей остро не хватает стабильного скоростного доступа во всемирную сеть, уже давно привычного жителям городов, отметил Сергей Ратиев.

Посол проекта РТКОММ "Меняем жизнь людей" в Алтайском крае – IT-журналист и телеком-эксперт Ирина Баенкова подтвердила актуальность современных спутниковых технологий на труднодоступных территориях:

"Скоростной интернет – это одна из базовых потребностей для развития личности, общества, территорий. Я много пишу об информатизации нашей страны и искренне рада тому, что даже в таких труднодоступных районах, как горы Алтая, можно найти способ организовать полноценную жизнь онлайн. Особенно важно, что спутниковый интернет, придя на помощь героям проекта РТКОММ – семье Кувикиных, изменил к лучшему не только их жизнь, позволив построить успешный бизнес мечты. Косвенно и попутно он меняет к лучшему жизнь и других людей, которые так или иначе соприкасаются с бизнесом Сергея и Николая. Главный вывод, который я могу сделать из этой истории, – всё возможно, если есть мечта, воля, жизненная энергия и современные технологии. Например, в виде скоростного спутникового интернета", – рассказала Ирина Баенкова.

Проект РТКОММ "Меняем жизнь людей", уже реализованный в Иркутской области, Красноярском и Алтайском краях, запланирован к проведению и в других регионах России на протяжении 2021 года. В фокусе проекта – судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших для достижения важных жизненных целей спутниковый интернет и достигших на этом пути значимых результатов.

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* Алтайский марал относится к отряду парнокопытных, семейству оленевых, подвид Wapitis из семейства оленей (Cervidae).

** Кровь марала алтайского применяется в народной медицине. Считается, что благодаря содержанию витаминов, аминокислот, гормонов, стероидов, микроэлементов, кровь из пантов марала – неокрепших молодых "весенних" рогов – имеет тонизирующий и оздоравливающий эффект.

***  По данным ComNews Research (входит в ГК ComNews), по итогам 2020 года РТКОММ лидирует по количеству подключённых абонентов среди крупнейших российских VSAT-операторов.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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