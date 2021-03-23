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ГИБДД призывает барнаульцев быть внимательнее из-за гололёда

, ИА "Амител"
Минусовые температуры по ночам делают дорогу опасной
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

ГИБДД Барнаула обратилась к автомобилистам и водителям с призывом быть особо внимательными в связи со сложными дорожными условиями.

Как отмечают инспекторы, продолжительность светового дня постепенно увеличивается и температура воздуха днём повышается, однако в ночное время она всё ещё достигает довольно низких показателей. Из-за этого в утренние и вечерние часы на проезжей части образуется гололёд, а днём при интенсивном таянии снега на дорогах образуется грязь и слякоть, что, в свою очередь, сильно ограничивает обзор водителю.

В ГИБДД призывают пешеходов даже после включения зелёного сигнала светофора не начинать движение, не убедившись в полной остановке приближающегося транспорта. Водитель может неправильно рассчитать тормозной путь машины на обледенелой дороге и выехать на пешеходный переход. 

В ненастную погоду, особенно с наступлением темноты, водителю и пешеходу намного труднее ориентироваться при движении. Прежде чем сойти с тротуара на проезжую часть, пешеходу надо внимательно осмотреться и убедиться в отсутствии движущегося вблизи транспорта. Также горожанам советуют иметь световозвращающие элементы на одежде.

Кроме того, в Госавтоинспекции напоминают, что до 28 марта дети находятся на каникулах и большую часть времени проводят на улице. Водителям необходимо помнить о том, что на дороге юные пешеходы нередко ведут себя непредсказуемо. Поэтому необходимо снижать скорость при проезде переходов, вблизи остановок общественного транспорта. Важно помнить, что на мокрой (или покрытой ледяной коркой) дороге остановочный путь легкового автомобиля увеличивается, как правило, в два раза.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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