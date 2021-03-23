В России предложили забирать у чиновников незаконно нажитые деньги

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к законам "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Если их примут, то деньги госслужащих будут обращать в доход государства, если те не смогут подтвердить законность появления финансов.

В пояснительной записке к документу говорится о существующем ныне законодательном пробеле. В доход РФ можно обращать незаконно нажитые земельные участки, недвижимость, транспорт, ценные бумаги, а вот непосредственно с деньгами этого сделать нельзя.

Законопроект предусматривает обращение в доход государства денег со счетов в банках госслужащих, если источник их происхождения не подтверждён, а сумма превышает совокупный доход чиновника за отчётный период и предшествующие ему два года.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который освобождает госслужащих от наказания за "вынужденную коррупцию". Чиновники будут уходить от ответственности, если нарушение закона от них не зависело.