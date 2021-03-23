В России предложили забирать у чиновников незаконно нажитые деньги

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к законам "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Если их примут, то деньги госслужащих будут обращать в доход государства, если те не смогут подтвердить законность появления финансов.
В пояснительной записке к документу говорится о существующем ныне законодательном пробеле. В доход РФ можно обращать незаконно нажитые земельные участки, недвижимость, транспорт, ценные бумаги, а вот непосредственно с деньгами этого сделать нельзя.
Законопроект предусматривает обращение в доход государства денег со счетов в банках госслужащих, если источник их происхождения не подтверждён, а сумма превышает совокупный доход чиновника за отчётный период и предшествующие ему два года.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, который освобождает госслужащих от наказания за "вынужденную коррупцию". Чиновники будут уходить от ответственности, если нарушение закона от них не зависело.
Комментарии
Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к законам "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Если их примут, то деньги госслужащих будут обращать в доход государства, если те не смогут подтвердить законность появления финансов.
Прежде чем такой закон принимать, нужно закрыть вывод средств за рубеж.
Чиновник должен быть послушен ! - Есть такой сюжет в День выборов 2 - Мы глаза то призакрыли, а можем приоткрыть .....
Отклонят. Даже без обсуждения отклонят.
Да давно пора все у них конфисковать. Все нажито на чужие деньги.
А у них ничего нет, это принадлежит родне, и даже шпиц живет в коттедже! Чиновник гол как сокол. Некоторые даже разводятся для этого!
Не пройдёт такой закон 100%. В нем должны быть заинтересованы высшие чины, а они к сожалению не заинтересованы
Какой дурак понесёт коррупционные деньги в банк?
Тогда предлагаю законопроект, запрещающий закидывать взятки и откаты на карты госслужащим. Польза ровно такая же будет.
Не пройдёт такой закон 100%. В нем должны быть заинтересованы высшие чины, а они к сожалению не заинтересованы
Как это не пройдет?Обязательно 100% пройдет.Слышали: вор у вора своровал...более высокие в ранге чиновники будут отбирать у более мелких и ложить в свои карманы,которые нам не будут видны)