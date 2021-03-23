Опасных насекомых-вредителей обнаружили в Алтайском крае

В одной из теплиц Алтайского края обнаружили карантинного вредителя – цветочного трипса. Его нашли специалисты региональной Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Как сообщается на сайте организации, цветочный трипс может поражать до 244 видов растений и является переносчиком возбудителей опасных заболеваний, вроде вируса пятнистого увядания или бронзовости томата. В результаты у цветочных культур ухудшается декоративность, а у овощных – урожайность и качество плодов.

Полученную экспертами информацию передали в региональное управление Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что сейчас специалисты уничтожают вредителей и проводят работу по предотвращению распространения этих насекомых.