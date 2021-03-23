Роман Абрамович подал в суд на издателя книги "Люди Путина"

Бизнесмен Роман Абрамович подал иск на издательство HarperCollins из-за сведений, опубликованных в книге "Люди Путина". Об этом пишет РИА Новости.

По словам Абрамовича, он пытался решить конфликт, не доводя дело до суда, но стороны не смогли прийти к мирному соглашению.

"Сегодня мои законные представители инициировали судебное разбирательство в Англии в отношении книги, изданной в Великобритании. Книга содержит ряд ложных и клеветнических заявлений обо мне, в том числе о моей покупке и деятельности футбольного клуба "Челси", – сказал предприниматель.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович планирует заняться гостиничным бизнесом в Геленджике и Карелии.