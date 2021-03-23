Роман Абрамович подал в суд на издателя книги "Люди Путина"

Бизнесмен Роман Абрамович подал иск на издательство HarperCollins из-за сведений, опубликованных в книге "Люди Путина". Об этом пишет РИА Новости.
По словам Абрамовича, он пытался решить конфликт, не доводя дело до суда, но стороны не смогли прийти к мирному соглашению.
"Сегодня мои законные представители инициировали судебное разбирательство в Англии в отношении книги, изданной в Великобритании. Книга содержит ряд ложных и клеветнических заявлений обо мне, в том числе о моей покупке и деятельности футбольного клуба "Челси", – сказал предприниматель.
Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович планирует заняться гостиничным бизнесом в Геленджике и Карелии.
Комментарии
Ну вот хоть кто то до ихней ж.... добрался. Раз у нас их не трогают, то хоть те деятели их возьмут за одно место. И желательно с конфискацией.
Вот Иуда, от Бати отказался...
Давно пора нашим богатым людям создать адвокатскую контору, которая бы подтягивала западных и наших прозападных русофобствующих пропагандистов за клевету. В отличии от ЕСПЧ, суды общей юрисдикции пока не полностью политизированы, и можно финансово отучить русофобов хайповать на рассказках о "друзьях Путина".
Они же Ворюги и предают В,В,!!! А он набирает в команду таких как С Кириенко (Израитель).Да где же тут быть Русскому Государству.
Ну в Англии просто так оклеветать человека может дорого выйти, не думаю что у автора есть какие-то доказательства
Хочется дожить до того времени когда этого вора РФ объявит в розыск и будет судить вместе с теми преступниками, которые помогли ему вывести активы из России и вложить их в экономику Англии!!!
А где можно эту книгу почитать..?
Честное имя тоже можно купить (через суд). Денег не пожалеет....