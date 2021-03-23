Фото: www.instagram.com/leratv

Актрису и телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали прямиком со съёмочной площадки. Сейчас ей уже легче. Подробности о своём состоянии Кудрявцева рассказала в сторис Instagram.

По словам телеведущей, ей стало плохо на съёмочной площадке. Скорая увезла актрису в реанимационное отделение.

"Мне стало трудно дышать, и в грудине заболело, я дико перепугалась, но в обморок я не падала", – рассказала Кудрявцева.

По словам телеведущей, из-за накопленной усталости физика дала сбой. Кудрявцевой проверили сердце, сделали КТ лёгких. После обследования выяснилось, что "всё в порядке".

Напомним, в январе 2021 года Кудрявцева перенесла коронавирус. Вылечившись от инфекции, телеведущая практически тут же оказалась в инвалидной коляске: она упала и получила перелом крестца.