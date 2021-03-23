Бийские коммунальщики завалили снегом первый этаж жилого дома

Жители одного из домов по улице Можайского в Бийске рассказали о том, что коммунальщики завалили их снегом. Жалобой горожан заинтересовалось "Бийское телевидение".

"Жители дома по улице Можайского возмущены снегосвалкой, которую устроили прямо под их окнами", – говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии видно, что горы снега в некоторых местах наполовину перекрыли окна квартир на первом этаже.

Как выяснилось, снегоуборочная техника расширяла дорогу, а снег попросту "отодвинули" к близлежащим домам. При этом в мэрии не видят причин для беспокойства. Там пояснили, что когда снег начнет таять, коммунальщики будут следить за тем, чтобы вода не скапливалась и не пришлось откачивать лужи.

Ранее жильцы дома по адресу проспект Красноармейский, 76, в Барнауле в социальных сетях рассказали о проблемах своего жилья. Из-за обледенения люди могли получить серьёзные травмы. Ступени к подъездам покрыты слоем льда, а с газовых труб и козырьков свисали сосульки, которые могут упасть на головы прохожим.