Более миллиона человек со всего мира смогут принять участие в "Диктанте Победы"

Третья международная акция "Диктант Победы", которую проводит партия "Единая Россия", состоится 29 апреля 2021 года на сотнях площадках по всей стране и в зарубежных государствах. В России его очно смогут написать даже жители небольших городов, а дистанционно – всего мира. Подробнее об этом сообщает сайт ЕР.

"Впервые площадки для проведения акции будут созданы не только в крупных, но и малых населённых пунктах. А благодаря поддержке Россотрудничества диктант смогут пройти и наши соотечественники за рубежом и иностранные граждане. Кроме того, любой желающий может принять участие в акции в онлайн-формате", – прокомментировал председатель общественного совета партийного проекта "Единой России" "Историческая память", председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

В диктанте будет 25 заданий. В том числе 20 вопросов на общие военно-исторические темы, а остальные пять – по темам того или иного региона России. По словам координатора партпроекта "Историческая память", заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Александра Хинштейна, в этом году затронут несколько особенных пунктов.

"Часть вопросов будут касаться трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также наших великих полководцев, чьи юбилеи мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому", – пояснил Хинштейн.

Материалы к акции традиционно подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Для проведения диктанта будет создано до 12 тысяч площадок. Большинство из них – на базе учреждений Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС, а также на предприятиях "Городов трудовой доблести", объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, РЖД, Росгидромета, на кораблях и АЭС.

В Алтайском крае диктант уже традиционно пройдёт на площадках высших учебных заведений, музеев и библиотек.

"Примут участие и военнослужащие, несущие воинскую службу в алтайских гарнизонах", – добавил координатор партпроекта "Историческая память", депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин.

Кстати, в прошлом году в патриотической акции ЕР участвовали военнослужащие ракетной дивизии ЗАТО Сибирский, а также военных частей Барнаула, Бийска, Алейска, Славгорода и Топчихинского района. "Диктант Победы" написали более 16 тысяч жителей Алтайского края. А в целом по России и в 75 зарубежных государствах – более миллиона человек. Но проверить свои силы в знании истории можно не только очно. Для всех желающих будет доступно онлайн-участие на сайте диктантпобеды.рф.

Принять участие в акции можно ещё одним способом. "Единая Россия" приглашает добровольцев для организации процесса. Присоединиться может любой совершеннолетний житель России. Нужно пройти регистрацию на портале волонтёрыпобеды.рф.

"Кроме того, предстоит пройти обучение, организованное для волонтёров. Оно будет состоять из двух форматов: обучение онлайн на специальной платформе "Волонтёров Победы" и непосредственно на площадках проведения "Диктанта Победы", – рассказала сопредседатель рабочей группы Генсовета "Единой России" по поддержке молодёжных инициатив, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова.

Кстати, в 2020 году в проведении акции помогали более 25 тысяч добровольцев.