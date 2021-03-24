Для работы в удовольствие. В чём преимущества MacBook и как выбрать нужную модель

Несмотря на начало посткомпьютерной эры, доля Mac на рынке всё равно остаётся высокой. Ноутбуки Apple – одни из самых востребованных товаров в магазинах электроники: в 2020 году мировые продажи MacBook составили 15,5 млн штук, что на 23% больше, чем годом ранее. Стильные "яблочные" продукты стали безумно популярными и заставили других производителей либо делать что-то подобное, либо остаться за бортом.
В Барнауле широкий ряд моделей MacBook представлен в магазинах AVplaza. Разберёмся, какой вариант подойдёт вам.
MacBook на чипе M1
В ноябре 2020 года в продажу поступили первые Mac на базе собственного процессора Apple M1. Такие устройства работают дольше и быстрее аналогов на Intel. Протестированные приложения работали корректно и стабильно, проблем с совместимостью нет.
MacBook с чипом M1 подойдёт тем, кто собирается использовать ноутбук только для бытовых нужд: сёрфинга в Интернете, общения в социальных сетях, просмотра сериалов и тому подобного. Но это не просто печатная машинка. Он может перекодировать видео, компилировать большие по размеру проекты в Xcode и выполнять многие другие задачи, нетипичные для ноутбуков его класса.
MacBook на Intel
Несмотря на чип устаревшей архитектуры, производительности MacBook на Intel i5 достаточно даже для профессиональных задач. Портов Thunderbolt/USB-C здесь четыре. Там, где не требуется особенной вычислительной мощности, MacBook Pro неплохо справляется. Кроме того, к нему можно подключить либо один внешний монитор с разрешением 6K или 5K, либо два с разрешением 4K. Заряда батареи MacBook Pro хватает более чем на девять часов работы.
А 16-дюймовый MacBook Pro Intel i7 – это портативная рабочая станция, с достаточно большим экраном и мощными вариантами Intel-чипов. Пусть он уступает в тестах MacBook с M1 внутри, но это всё ещё самый профессиональный портативный Mac из всех. К ноутбуку можно подключить либо два внешних дисплея с разрешением до 6K, либо четыре с разрешением до 5K.
Аксессуары для MacBook
Подставка для ноутбука. Это практичный и нужный помощник. Подставка упростит работу и будет стильно смотреться на рабочем столе.
Адаптеры-переходники. Не всегда есть подходящий разъём, или их меньше, чем необходимо. Переходник поможет вам решить эту проблему.
Чехол и сумка. Необходимы тем, кто часто в дороге. Не только защитят устройство от сколов, царапин и других повреждений, но и вместят в себя необходимые документы.
MacBook подойдёт каждому – неважно, занимаетесь ли вы видеомонтажом, 3D-моделированием, программированием или просто хотите иметь удобный, производительный и стильный ноутбук. Благодаря компактным габаритам и малому весу его можно брать с собой в офис, кафе или поездку, а хорошая автономность позволит решать рабочие задачи, не отвлекаясь на поиски розетки.
Более детально ознакомиться с моделями MacBook и выбрать аксессуары можно в магазине AVplaza в ТРЦ Galaxy.
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Комментарии
Статья так и не дала понимания того, зачем переплачивать в 3-5-10 раз к цене ноута на Windows. Ради понтов только разве что.
Митенька ржевский, хотя бы что бы не возникало желание спустя 15 мин.работы с любым виндовс пк выйти в окно от его работы.
24.03.2021 10:18
Митенька ржевский
То есть буквам обучился, складывать их в слова также умеешь, но осознать смысл печатного текста не в силах?
Не отчаивайся, авось через годы и это сможешь.
У любого хейтера Эппл не денег нету, а якобы нет желания переплачивать)
Вопрос: почему у всех у кого есть деньги - есть желание переплачивать?)
Ну вот как так получается?)
Может всё же тупо денег на Эппл нет?)
24.03.2021 10:53
- гость -
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