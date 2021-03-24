Для работы в удовольствие. В чём преимущества MacBook и как выбрать нужную модель

Несмотря на начало посткомпьютерной эры, доля Mac на рынке всё равно остаётся высокой. Ноутбуки Apple – одни из самых востребованных товаров в магазинах электроники: в 2020 году мировые продажи MacBook составили 15,5 млн штук, что на 23% больше, чем годом ранее. Стильные "яблочные" продукты стали безумно популярными и заставили других производителей либо делать что-то подобное, либо остаться за бортом.

В Барнауле широкий ряд моделей MacBook представлен в магазинах AVplaza. Разберёмся, какой вариант подойдёт вам.

MacBook на чипе M1

В ноябре 2020 года в продажу поступили первые Mac на базе собственного процессора Apple M1. Такие устройства работают дольше и быстрее аналогов на Intel. Протестированные приложения работали корректно и стабильно, проблем с совместимостью нет.

MacBook с чипом M1 подойдёт тем, кто собирается использовать ноутбук только для бытовых нужд: сёрфинга в Интернете, общения в социальных сетях, просмотра сериалов и тому подобного. Но это не просто печатная машинка. Он может перекодировать видео, компилировать большие по размеру проекты в Xcode и выполнять многие другие задачи, нетипичные для ноутбуков его класса.

MacBook на Intel

Несмотря на чип устаревшей архитектуры, производительности MacBook на Intel i5 достаточно даже для профессиональных задач. Портов Thunderbolt/USB-C здесь четыре. Там, где не требуется особенной вычислительной мощности, MacBook Pro неплохо справляется. Кроме того, к нему можно подключить либо один внешний монитор с разрешением 6K или 5K, либо два с разрешением 4K. Заряда батареи MacBook Pro хватает более чем на девять часов работы.

А 16-дюймовый MacBook Pro Intel i7 – это портативная рабочая станция, с достаточно большим экраном и мощными вариантами Intel-чипов. Пусть он уступает в тестах MacBook с M1 внутри, но это всё ещё самый профессиональный портативный Mac из всех. К ноутбуку можно подключить либо два внешних дисплея с разрешением до 6K, либо четыре с разрешением до 5K.

Аксессуары для MacBook

Подставка для ноутбука. Это практичный и нужный помощник. Подставка упростит работу и будет стильно смотреться на рабочем столе.

Адаптеры-переходники. Не всегда есть подходящий разъём, или их меньше, чем необходимо. Переходник поможет вам решить эту проблему.

Чехол и сумка. Необходимы тем, кто часто в дороге. Не только защитят устройство от сколов, царапин и других повреждений, но и вместят в себя необходимые документы.

MacBook подойдёт каждому – неважно, занимаетесь ли вы видеомонтажом, 3D-моделированием, программированием или просто хотите иметь удобный, производительный и стильный ноутбук. Благодаря компактным габаритам и малому весу его можно брать с собой в офис, кафе или поездку, а хорошая автономность позволит решать рабочие задачи, не отвлекаясь на поиски розетки.

Более детально ознакомиться с моделями MacBook и выбрать аксессуары можно в магазине AVplaza в ТРЦ Galaxy.

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