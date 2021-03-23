Глава Союза журналистов предложил запретить осуждённым выступать в СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв предложил законодательно запретить осуждённым выступать в СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

"Здесь можно говорить о провале в законодательстве, которым воспользовалась Ксения Собчак в данном случае. Вот в Соединённых Штатах с 1977 года существует так называемый "Закон сына Сэма" (англ. Son of Sam law), который запрещает преступникам, особенно совершившим тяжкие и страшные преступления, затем популяризировать, давать интервью журналистам, писать книги", – сказал Соловьёв.

При этом он добавил, что не рассматривал бы то, что сделала Ксения Собчак с точки зрения журналистики. По его мнению, это "скандальный шоу-бизнес".

Речь идёт об интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым, который вышел на свободу 3 марта 2021 года. Почти четыре года Мохов удерживал пленниц в подземном бункере, который тщательно и кропотливо несколько лет перед этим обустраивал под своим гаражом. Только чудом девушки смогли выбраться из долгого и мучительного секс-рабства.