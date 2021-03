Исследователи из Каролинского института в Швеции выявили связь между продолжительностью жизни у мужчин и приёмом "Виагры". Результаты их работы опубликовали в журнале Journal of the American College of Cardiology reports.

Эксперты уточнили, что их работа касается только людей с ишемической болезнью сердца. Исследование, в котором приняли участие 16,5 тыс. мужчин, показало, что ингибиторы ФДЭ-5 ("Виагра") повышают продолжительность жизни, а также способствуют снижению вероятности баллонной дилатации и шунтирования, сердечной недостаточности.

Отмечается, что эффект зависел от дозы. Чем больше ФДЭ-5 получал испытуемый, тем ниже у него был риск.

