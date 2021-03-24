"Красноярские Рыси" отпрашивают своих болельщиков с работы на матч против "Динамо-Алтай"

Хоккейная команда "Красноярские Рыси" отпрашивает своих болельщиков с работы на матч против барнаульского клуба "Динамо-Алтай". Третья игра полуфинала Кубка Федерации состоится в среду, 24 марта, на льду красноярской "Платинум Арены" и начнётся в 13 часов по местному времени.

В это время многие любители хоккея не смогут присутствовать на игре. Администрация "Рысей" подготовила письмо для зрителей, которое поможет отпроситься с работы. Болельщики уже оценили идею и планируют делиться друг с другом опытом относительно того, какие визы начальство поставит им на этом документе, сообщает "МК-Красноярск".

Напомним, две стартовые игры серии до четырёх побед состоялись 20 и 21 марта в Барнауле. В первом матче алтайские хоккеисты уступили в основное время со счётом 2:3. На следующий день барнаульцы вырвали победу в овертайме с результатом 4:3. Таким образом, пока счёт в серии равный – 1:1.