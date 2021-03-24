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2020 год в Сибири стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

, ИА "Амител"
Температурные рекорды были побиты в январе, феврале, апреле, августе и сентябре

2020 год был экстремально тёплым в Сибири и сопровождался многочисленными аномалиями. По температурному режиму в северном полушарии он побил рекорды за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщила 23 марта в ходе пресс-конференции начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

В России среднегодовая температура достигла нового максимума, превысив прежний рекорд более чем на 1 градус. Наибольший очаг тепла сформировался над Арктическим побережьем России.

"Прошлый год стал вторым из самых тёплых для Арктики, площадь её ледового панциря продолжает уменьшаться. Северный морской путь в 2020 году был свободен ото льда с июля по октябрь, это позволило организовать безледокольное судоходство", – привела данные, относящиеся к аномалиям, Анна Лапчик.

К очагу тепла был близок и весь Сибирский федеральный округ. Февраль стал самым тёплым, а январь – вторым среди самых тёплых месяцев за всю летопись метеонаблюдений. В целом зима 2019-2020 годов была самой тёплой за всю историю метеорологических наблюдений. Температурные рекорды были побиты также в апреле, августе и сентябре. 

Среди аномалий синоптик отметила сильную засуху в Алтайском крае, которая осложнялась суховеями. Это отрицательно сказалось на аграрном секторе. В 44 районах края был подтверждён факт критического снижения урожайности. От засухи серьёзно пострадали естественные сенокосы и посевы многолетних трав, что осложнило заготовку кормов для животных. 10 июля был введён режим ЧС в 59 сельских муниципальных районах и двух городских округах – Барнауле и Славгороде. Погибли 90 тысяч гектаров посевов. Аграрии не досчитались 15% урожая.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.03.2021 10:38
krash

какая засуха? лета толком не было. одни дожди

24.03.2021 11:07
- гость -

Я этим ребята не верю.

24.03.2021 11:24
- гость -

Маслята до середины октября шли. Чудо какое-то

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