2020 год в Сибири стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

2020 год был экстремально тёплым в Сибири и сопровождался многочисленными аномалиями. По температурному режиму в северном полушарии он побил рекорды за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщила 23 марта в ходе пресс-конференции начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

В России среднегодовая температура достигла нового максимума, превысив прежний рекорд более чем на 1 градус. Наибольший очаг тепла сформировался над Арктическим побережьем России.

"Прошлый год стал вторым из самых тёплых для Арктики, площадь её ледового панциря продолжает уменьшаться. Северный морской путь в 2020 году был свободен ото льда с июля по октябрь, это позволило организовать безледокольное судоходство", – привела данные, относящиеся к аномалиям, Анна Лапчик.

К очагу тепла был близок и весь Сибирский федеральный округ. Февраль стал самым тёплым, а январь – вторым среди самых тёплых месяцев за всю летопись метеонаблюдений. В целом зима 2019-2020 годов была самой тёплой за всю историю метеорологических наблюдений. Температурные рекорды были побиты также в апреле, августе и сентябре.

Среди аномалий синоптик отметила сильную засуху в Алтайском крае, которая осложнялась суховеями. Это отрицательно сказалось на аграрном секторе. В 44 районах края был подтверждён факт критического снижения урожайности. От засухи серьёзно пострадали естественные сенокосы и посевы многолетних трав, что осложнило заготовку кормов для животных. 10 июля был введён режим ЧС в 59 сельских муниципальных районах и двух городских округах – Барнауле и Славгороде. Погибли 90 тысяч гектаров посевов. Аграрии не досчитались 15% урожая.