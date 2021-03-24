Среда, 24 Март, 08:37

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,36
€ 89,77
1°


4474610 +8457
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий постКоронавирус на Алтае"Освобожденные убийцы"
Новости

Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Барнауле

, ИА "Амител"
Временно приостановлена работа маршрутов №1, №9 и №10
Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Дерево упало в Барнауле, оборвав контактную сеть трамвайной линии, сообщает пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале.

В связи с этим заблокировано движение трех трамвайных маршрутов.

"На Космонавтов — Ленина в обе стороны стоит движение трамваев 1, 9, 10 маршрутов", — уточнили в мэрии.

Сроки возобновления работы не уточнили.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Порывы могут достигать скорости 23 м/с, а местами по югу и востоку 32 м/с.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.03.2021 08:05
Гость

Капут деревьям на Космонавтов! Сейчас Горзеленхоз запрыгает радостно от таких перспектив.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
08:28
Печальные итоги. От чего и где чаще всего умирали на Алтае в "ковидном" 2020-м 0
08:15
Украина ввела санкции против бывшего губернатора Алтайского края 1
08:01
Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Барнауле 1
07:48
Букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения-2021 2
07:32
Болезнь бедных: кто и как может заразиться туберкулёзом 0
07:19
Преступление и наказание. Уголовные дела российских губернаторов в инфографике 7
07:03
Как обеспечить себя и семью чистой водой в паводок 0
06:47
"Отрицание – это нормально": психолог объяснил, почему мы протестуем против прививок 0
06:33
Приятно и полезно. Учёные нашли неожиданный эффект от "Виагры" 2
06:17
Счётная палата выявила в "Роскосмосе" нарушений более чем на 30 млрд рублей 3
06:02
Штормовой ветер и плюсовую температуру обещают в Алтайском крае 24 марта 0
23:49
Такой день. Условный срок за смертельное ДТП и штормовое предупреждение 1
23:33
Российского бойца ММА убили во время драки в ресторане 2
23:10
Глава Союза журналистов предложил запретить осуждённым выступать в СМИ 2
22:52
Ковидные льготы для россиян отменят с 1 апреля 4
22:31
Старые газеты помогли жительнице Великобритании спастись от смерти 0
22:18
Барнаульский хоккеист получил условный срок за "пьяное" ДТП со смертельным исходом 5
21:57
Две иномарки не поделили перекрёсток в Барнауле 1
21:29
Брал взятки, но ничего не решал. Замдиректора алтайской компании осудили за мошенничество 1
21:14
Жители Сибирской долины недовольны работой автобусного маршрута № 33 1
20:54
Жительницу Алтайского края осудят за убийство в новогоднюю ночь 1
20:32
Чиновники проверили строительство культурно-спортивного комплекса в Новоалтайске 0
20:08
Власти прокомментировали ситуацию с многодетной матерью, которая вышла на пикет в Барнауле 1
19:50
Власти Барнаула забирают у собственников квартиры в аварийном доме 5
19:24
Товары fashion-индустрии могут подорожать в России к лету 4
19:08
Вкладчики лишившегося лицензии "ФорБанка" начали получать деньги по страховке 1
18:47
Почти 20 тысяч жителей Алтайского края заразились ОРВИ за неделю 0
18:32
Специалисты пока не устранили коммунальную аварию в центре Барнаула 0
18:08
Три человека погибли при крушении военного бомбардировщика под Калугой 2
17:55
Самку леопарда из барнаульского зоопарка вернут на родину в Томск 3
17:42
Отдых Владимира Путина в сибирской тайге впечатлил британцев 4
17:29
Дорожники в две смены будут латать ямы на улицах Барнаула холодным асфальтом 2
17:16
Лера Кудрявцева попала в реанимацию 4
17:02
Алтайская прокуратура проверит информацию о нарушении прав многодетной матери 6
16:53
Треть россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю 1
16:41
Нового главврача назначили в Бийской центральной горбольнице 1
16:28
Российским учителям предложили платить минимум 25 тыс. рублей в месяц 1
16:17
Три новых светофора установят в Барнауле 14
16:06
Чуть менее 8,5 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в России 0
15:54
Бийские коммунальщики завалили снегом первый этаж жилого дома 3
15:43
Участники испытаний "ЭпиВакКороны" усомнились в её эффективности 13
15:30
Сотни миллионов ради 68 депутатов. Как пройдут выборы в Алтайское Заксобрание в 2021 году 9
15:19
Более миллиона человек со всего мира смогут принять участие в "Диктанте Победы" 0
15:06
Многодетная мать оказалась в больнице после одиночного пикета в Барнауле 20
14:53
Роман Абрамович подал в суд на издателя книги "Люди Путина" 8
14:40
Алтайский омбудсмен рассказал губернатору, чем недовольны жители региона 4
14:27
Опасных насекомых-вредителей обнаружили в Алтайском крае 0
14:15
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
14:02
"Гаджеты – не проблема": как научить ребёнка с пользой проводить время за компьютером 0
13:59
Главный синоптик Сибири рассказал, каким районам Алтайского края грозит подтопление 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.