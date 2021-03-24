Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Барнауле

Дерево упало в Барнауле, оборвав контактную сеть трамвайной линии, сообщает пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале.

В связи с этим заблокировано движение трех трамвайных маршрутов.

"На Космонавтов — Ленина в обе стороны стоит движение трамваев 1, 9, 10 маршрутов", — уточнили в мэрии.

Сроки возобновления работы не уточнили.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с сильным ветром. Порывы могут достигать скорости 23 м/с, а местами по югу и востоку 32 м/с.