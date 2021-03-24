Врач раскрыла опасность свежего хлеба

Свежеиспечённый хлеб отличается по структуре и составу от чёрствого и обладает более высокой кислотностью. Такая пища особо опасна при наличии заболеваний органов ЖКТ, рассказала врач-терапевт, диетолог Мария Черняева.

По её словам, выпечка становится менее вредной для организма примерно через восемь часов после готовки. При этом вчерашний хлеб или даже сухарик для желудка ещё полезнее только что испечённого батона.

"При заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб – для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни", – поделилась Черняева в беседе с радио Sputnik.

Ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какие продукты чаще всего приводят к отравлению. По его словам, это может быть любая еда и напитки, если они некачественные. Но особо осторожными следует быть с молочными продуктами.