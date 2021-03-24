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Врач раскрыла опасность свежего хлеба

, ИА "Амител"
Только что испечённый батон оказался не таким уж и полезным
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Свежеиспечённый хлеб отличается по структуре и составу от чёрствого и обладает более высокой кислотностью. Такая пища особо опасна при наличии заболеваний органов ЖКТ, рассказала врач-терапевт, диетолог Мария Черняева.

По её словам, выпечка становится менее вредной для организма примерно через восемь часов после готовки. При этом вчерашний хлеб или даже сухарик для желудка ещё полезнее только что испечённого батона.

"При заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб – для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни", – поделилась Черняева в беседе с радио Sputnik.

Ранее врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какие продукты чаще всего приводят к отравлению. По его словам, это может быть любая еда и напитки, если они некачественные. Но особо осторожными следует быть с молочными продуктами.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.03.2021 09:40
гость

Первые дистанционные врачи, мне уже страшно!!!!

24.03.2021 09:54
- гость -

Что называется, открыла Америку.

24.03.2021 10:44
Митенька ржевский

Зато нет ничего вкуснее свежеиспечённого хрустящего батона вприкуску с твёрдым, пупырчатым малосольным огурчиком!
А все болезни от нервов, только триппер от удовольствия.

24.03.2021 10:49
- гость -

Митька сколько раз ловил этот самый триппер, пока пришел к такому выводу?

24.03.2021 10:56
- гость -

Митенька отныне ты у нас будешь не ржевским, а трипперным С чем тебя и поздравляю!!!

24.03.2021 11:00
Виктор

Так себе совет — предпочитать вчерашний хлеб свежему...

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