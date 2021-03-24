Движение трамваев после падения дерева восстановили в Барнауле

Движение трамваев на проспектах Космонавтов и Ленина возобновили, сообщает пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале.

Напомним, причиной приостановки работы электротранспорта стал обрыв контактной сети, случившийся в результате падения дерева.

Ремонтная бригада ГЭТ оперативно прибыла на место ЧП и ликвидировала обрыв, из-за которого встали трамваи маршрутов № 1, 9 и 10.

Ранее ГУ МЧС России предупредило жителей Алтайского края об ураганном ветре, который может привести к обрушению конструкций и падению деревьев. Ведомство рекомендовало не гулять в такую погоду.