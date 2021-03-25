Работать бережно. Алтайская компания "Сибиряк" строит новую систему производства

Сотрудники производственной компании "Сибиряк" начали работу в рамках национального проекта "Повышение производительности труда". На предприятии прошло стартовое совещание, где представитель Федерального центра компетенций Александр Байков рассказал работникам об этапах проекта и направлениях оптимизации.

Директор компании Евгений Никифоров отметил, что проект очень важен для предприятия и пожелал составу рабочей группы успехов в достижении целей.

"За время проекта совместно с экспертами ФЦК будем строить производственную систему, используя принципы и инструменты бережливого производства. Уже сейчас проходит обучение сотрудников этим инструментам. Цель компании – увеличение производительности труда и выработки готовой продукции. В ближайшее время оптимизация коснётся цеха производства гречневой крупы", – рассказал Евгений Никифоров.

Производственную компанию "Сибиряк" организовали в конце 2016 года. Три года назад был построен новый завод в селе Большепанюшево Алтайского края по производству гречневой крупы. После был введён в эксплуатацию фасовочный цех, который к концу этого года компания планирует расширить, организовать новые рабочие места, а также увеличить производительность в целом.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.