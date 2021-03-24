Суд отказался признавать банкротом Бийский котельный завод

Арбитражный суд Свердловской области отказал в рассмотрении иску инспекции ФНС по Кировскому району Екатеринбурга о признании банкротом АО "Бийский котельный завод" (БиКЗ), сообщает "Интерфакс".

Заседание по делу состоялось 23 марта. Причины такого решения пока неизвестны.

По информации издания, это не единственный иск о банкротстве алтайского предприятия. В частности, признать БиКЗ несостоятельным требуют бийский водоканал и ООО "СТМ", зарегистрированное в Екатеринбурге.

БиКЗ столкнулся с финансовыми трудностями несколько лет назад. Так, в 2019 году впервые чистый убыток компании составил 40,5 млн рублей.

Бийский котельный завод основан в 1942 году. Выпускает паровые и водогрейные котлы, а также вспомогательное оборудование для промышленной и коммунальной энергетики. Основное производство находится в Алтайском крае, но в 2013 году предприятие сменило место регистрации на Екатеринбург.