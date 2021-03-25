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Импотенция излечима: опытный уролог рассказал, как решить мужскую проблему

, ИА "Амител"
Какой бы ни была причина половой дисфункции, выход есть
На фото Павел Андреевич Гаврилов, уролог-андролог, хирург, онколог

На фото Павел Андреевич Гаврилов, уролог-андролог, хирург, онколог

Причин, по которым у мужчин возникает сексуальная дисфункция, множество. От психогенных и сосудистых до последствий элементарных хирургических вмешательств. Любые операции на малом тазу (на мочевом пузыре, кишечнике, простате и т.д.) часто вызывают сексуальную дисфункцию из-за нарушения нервов.

"Какая бы ни была причина, все эти проблемы решаемые. А многие из них – легко и довольно быстро решаемые, – утверждает Павел Гаврилов, уролог-андролог, хирург, онколог – заведующий хирургическим отделением новосибирской "Клиники Пасман". – К сожалению, многие мужчины считают, что их ситуация безнадёжна и не обращаются за помощью".

Почему возникают и как решаются проблемы эрекции?

Основные причины эректильной дисфункции: сосудистые (проблемы с артериями, с венами), психогенные (проблемы в семье, на работе, стрессы, неуверенность), инфекционные (хронический простатит, аденома простаты и пр.), последствия операций из-за нарушения нервов.

"Инфекционные проблемы и проблемы с артериями лечатся медикаментозно. Если терапия не помогает, выполняется операция. Проблемы с венами решаются оперативно. При психогенных факторах беседуем, направляем к сексологу, психотерапевту и вместе лечим пациента. Для пациентов, у которых причиной импотенции являются перенесенные операции, решением будет протезирование", – рассказывает доктор Гаврилов.

По его словам, сегодня существуют самые разные виды протезов – от простых до сложных трёхкомпонентных. Они подбираются для каждого пациента индивидуально, в зависимости от ситуации, желаний и возможностей. В результате мужчина может вести полноценную интимную жизнь, испытывать прежние ощущения. Более того, о том, что он сделал операцию, никто не узнает, даже партнёрша может этого не знать, если мужчина не решит посвятить её в это. У мужчины будет возникать спонтанная эрекция с помощью специальной помпы, которую нажал – эрекция возникла, нажал – эрекция прошла. Он испытывает такие же ощущения, как раньше, только в этом ему помогает аппарат.

Ещё одна возможная причина эректильной дисфункции – болезнь Пейрони (аутоиммунное заболевание), при которой происходит изменение формы полового члена из-за образования плотных фиброзных бляшек. Иногда это небольшое искривление, иногда сильное настолько (80-90 градусов), что половая жизнь становится невозможной.

"Если у пациента половой член имеет форму, при которой невозможно заниматься сексом, но сохранена своя эрекция, можно сделать операцию – иссечь бляшку и выполнить специальную закладку, которая сделает член правильной формы. В этом помогает томская разработка – бычий перикард – оболочка сердца, очень плотная, эластичная, хорошо работает на растяжение и не рвётся, легко приживается и хорошо используется при таких заболеваниях. Если болезнь Пейрони сопровождается проблемой с эрекцией, протезирование поможет выпрямить член и вернуть активность", – говорит Павел Андреевич.

Ключевая идея, которую важно донести до мужчин: какая бы ни была причина половой дисфункции, в любом случае что-то можно сделать. Кому-то достаточно медикаментозного лечения – и так бывает часто, кому-то поможет операция на сосудах, кому-то – восстановление эрекции с помощью протеза. Помочь можно практически в любой ситуации. Даже если дисфункция возникла давно и вам кажется, что время упущено. И даже член можно спротезировать, если было его удаление, например, вследствие рака органа.

"Поэтому если интимная жизнь для вас ценность, а её отсутствие – проблема, не живите с этим, не впадайте в уныние, не приносите в жертву сексуальные отношения, обращайтесь за квалифицированной помощью – всё решаемо. С каждым годом лечение становится более совершенным и эффективным, а с развитием этого направления стоимость его становится более доступной", – утверждает доктор.

Более подробно обо всех возможностях восстановления эректильной функции для пациента в его конкретном случае Павел Гаврилов рассказывает на приёме.

Специально для иногородних пациентов у нас есть бесплатные предварительные Skype-консультации. Записаться на очную или дистанционную консультацию к Павлу Гаврилову можно по телефону: +7 (383) 284-30-53 с 08:00 до 20:00. Или по номеру персонального менеджера: +7 923 241-71-47 с 09:00 до 18:00 – он согласует удобное для вас время и дату консультации.

"Клиника Пасман" – широко известна не только в Сибири, но и далеко за её пределами. Ключевые направления – онкология, урология, маммология, гинекология, в т.ч. вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО и другие). Это ультрасовременная медицина мирового уровня для помощи людям даже в самых сложных случаях. Здесь работают уникальные хирурги, выполняющие сложнейшие высокотехнологичные операции, призванные вернуть человека к полноценной активной жизни.

"Клиника Пасман"
г. Новосибирск,
ул. Карамзина, 92
тел.: +7 (383) 284–30–53
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Лицензия ЛО-54-01-006086 от 11.11.2020.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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