Острый нос и экзотические принты: магазины обуви Respect представили новую коллекцию

В сети обувных магазинов Respect появилась новая коллекция "Весна-лето 2021". Создателей вдохновила идея комфортной и элегантной обуви для современной молодой женщины.

Для её воплощения понадобились три главные составляющие – натуральные материалы высокого качества (кожа, велюр, нубук), эффектные яркие и весенние цвета (лазурь, неоновый жёлтый и зелёный, мятный, сливочный), а также курс на главные мировые тренды сезона: минимализм и естественность, спортивная классика и женственность.

Особый шик моделям обуви в этом сезоне придают ремни и перемычки, острый нос, экзотические принты и архитектурность. Выбор удивит разнообразием: ботинки, полуботинки, туфли, лоферы, сникеры, кроссовки и другие модели.

"Дизайнеры бренда Respect посвятили эту коллекцию влюблённым в обувь женщинам! Однако к выбору пары своей мечты они подходят весьма основательно – учитывают не только её красоту и актуальность, но и функциональность и комфорт. Все модели созданы так, чтобы в них было одинаково удобно и уместно в самых разных жизненных ситуациях: будь-то работа в офисе, прогулка с ребёнком или вечер в театре", – рассказывают представители сети магазинов Respect.

Бренд Respect помогает жительницам города почувствовать себя стильными и уверенными в себе. В магазинах бренда девушки совершают покупки с перспективой на будущее: при должном уходе пара прослужит им не один сезон.

Для мужчин в новой весенне-летней коллекции также представлены самые трендовые модели 2021 года. Это классика в новом прочтении – монки на застёжках и полуботинки с эффектами потёртостей от времени, комфортные слипоны и оригинальные кроссовки из натуральной кожи.

Новая коллекция от бренда Respect уже поступила в продажу и представлена в магазинах российских городов. Следите за обновлениями на сайте и в социальной сети Instagram. Адреса салонов в вашем городе узнавайте на сайте.