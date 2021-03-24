В Республике Алтай отменили самоизоляцию для пожилых людей

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об отмене режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В связи с этим Фонд социального страхования прекращает выплаты за нахождение на больничном работающим людям соответствующей категории.

Вместе с тем Хорохордин подчеркнул, что необходимо продолжить вакцинацию населения и строго соблюдать масочный режим. Кроме того, он поручил провести подготовку к проведению майских праздников, чтобы они прошли с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс очередные изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Согласно новой редакции, отменяется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Напомним, в предыдущей версии указа ограничения для этих категорий продлевались до 20 марта.