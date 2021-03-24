Дополнительные пригородные поезда и остановки вводят в Алтайском крае

В Алтайском крае введут дополнительные пригородные поезда и остановки в связи с приближением дачного периода, сообщает пресс-служба АО "Алтай-пригород".
"С 27 марта 2021 года начнут курсировать пригородные поезда №6382/6381 по маршруту Барнаул – Овчинниково – Барнаул (отправление со станции Барнаул в 8:12, прибытие в 10:18; отправление со станции Овчинниково в 13:42, прибытие в 15:35), — рассказали в компании. — В апреле данные электропоезда будут курсировать 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22 числа, после 22 апреля – по вторникам".
Кроме того, с 1 апреля вводят дополнительные остановки у электропоездов:
- № 6115/6116 Барнаул – Ребриха – Барнаул (будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на 317 км, 316 км, 315 км, 296 км и 287 км);
- №6129/6130 Барнаул – Алейская – Барнаул (257 км и 267 км);
- № 6222 Барнаул – Тягун (44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км и 7 км);
- №6225 Артышта-2 – Барнаул (44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км и 7 км);
- №6234/6233 Барнаул – Аламбай – Барнаул (44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км и 7 км).
Уточняется, что расписание этих электропоездов на иных остановках может сдвинуться на несколько минут.
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