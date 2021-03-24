Дополнительные пригородные поезда и остановки вводят в Алтайском крае

В Алтайском крае введут дополнительные пригородные поезда и остановки в связи с приближением дачного периода, сообщает пресс-служба АО "Алтай-пригород".

"С 27 марта 2021 года начнут курсировать пригородные поезда №6382/6381 по маршруту Барнаул – Овчинниково – Барнаул (отправление со станции Барнаул в 8:12, прибытие в 10:18; отправление со станции Овчинниково в 13:42, прибытие в 15:35), — рассказали в компании. — В апреле данные электропоезда будут курсировать 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22 числа, после 22 апреля – по вторникам".

Кроме того, с 1 апреля вводят дополнительные остановки у электропоездов:

№ 6115/6116 Барнаул – Ребриха – Барнаул (будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на 317 км, 316 км, 315 км, 296 км и 287 км);

№6129/6130 Барнаул – Алейская – Барнаул (257 км и 267 км);

№ 6222 Барнаул – Тягун (44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км и 7 км);

№6225 Артышта-2 – Барнаул (44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км и 7 км);

№6234/6233 Барнаул – Аламбай – Барнаул (44 км, 22 км, 20 км, 17 км, 10 км и 7 км).

Уточняется, что расписание этих электропоездов на иных остановках может сдвинуться на несколько минут.