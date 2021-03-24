Жительница Алтайского края выиграла 706 тысяч рублей в лотерею

Товаровед в декрете Екатерина Сикора выиграла 706 577 рублей в 1369-м тираже "Русского лото", сообщили amic.ru в пресс-службе компании "Столото".

Жительница Алтайского края рассказала, что получила счастливый билет в подарок от матери. Ранее они никогда в лотереях не участвовала.

"Итоги розыгрыша я проверила на сайте "Столото" и сильно удивилась сумме, – поделилась победительница. – Несколько раз сравнивала числа из архива тиража с теми, что были в моём игровом поле. Скажу одно – это вау!"

Ранее жители Алтайского края уже выигрывали крупные суммы. Так, алтайский хореограф Татьяна Крейс выиграла 1,05 млн рублей в начале 2021 года, а барнаульский менеджер по продажам Геннадий Тарасов в начале 2020 года тоже стал богаче на миллион.

В октябре 2019 года жительница Барнаула Людмила Корыткина выиграла один миллион рублей в государственной лотерее "Русское лото". В 2018 году ещё один житель краевой столицы смог выиграть 232 млн рублей, а в 2016 году барнаулец, не пожелавший назвать своё имя, обогатился на 8,7 миллиона рублей.