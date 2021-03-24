Такой день. Сильный шторм в Алтайском крае и розыск "депутата-лесника"

24 марта Алтайский край накрыл настоящий зимний буран. Ветер сорвал несколько крыш, заблокировал трамваи в Барнауле и перевернул фуру под Бийском. Также в регионе ограничили проезд по шести автодорогам. Сейчас движение остаётся закрытым только трассе Поспелиха – Курья – Третьяково (с 9-го по 169-й километр).

В отношении депутата АКЗС от партии "Единая Россия" и гендиректора компании "Алтай-Форест" Николая Бушкова могли возбудить уголовное дело. По неподтверждённой пока информации, чиновника объявили в розыск, так как он скрылся от некоего следствия. По некоторым данным, он мог сбежать в Болгарию.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 108 случаев коронавируса и 11 смертей. Всего с начала пандемии в Алтайском крае выявили 46 403 инфицированных COVID-19, скончались 2615 пациентов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибири. Деньги получат все субъекты, которые председатель правительства посетил в начале марта, за исключением Алтайского края.

Губернатор Виктор Томенко оценил возможность отмены масочного режима в Алтайском крае. По его словам, прежде чем начать думать в эту сторону, необходимо, чтобы показатели по коронавирусу достигли определённых значений.

В Барнауле планируют сохранить большую часть деревьев при реконструкции Мизюлинской рощи. Как отметили в мэрии, убирать будут заросли клёна и те насаждения, которые представляют опасность для окружающих.

Несмотря на снежный шторм, губернатор Виктор Томенко побывал на комплексной тренировке по предупреждению и ликвидации последствий паводка, которая прошла в Тальменском районе. Губернатору продемонстрировали навыки извлечения автомобиля из зоны подтопления, учебную эвакуацию людей и показали новейшую технику.

В селе Костин Лог полицейские задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной охоте на самку дикого кабана, которая ждала потомство. Теперь мужчине грозит до двух лет колонии.

23 марта в посёлке Беловском Троицкого района рухнула часть стены в аварийном крыле здания местной школы. В результате инцидента никто не пострадал. Однако местных жителей это не успокоило: они переживают не только за детей, но и за учителей и поваров, которые вынуждены работать в опасном для жизни помещении. В районной администрации, в свою очередь, заверили, что ситуация находится на контроле, а в ближайшее время у здания школы демонтируют опасную часть конструкции.