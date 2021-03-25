До +10 градусов потеплеет в Алтайском крае 25 марта

Тёплый день с осадками и небольшим ветром установится в Алтайском крае в четверг, 25 марта. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, местами потеплеет до +10 градусов. В краевом центре термометры покажут от +3 до +5 градусов.

Местами по региону утром ожидается изморозь. В отдельных районах, в том числе и Барнауле, прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Также будет сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.