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До +10 градусов потеплеет в Алтайском крае 25 марта

, ИА "Амител"
При этом в регионе ожидаются дожди и снег
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Тёплый день с осадками и небольшим ветром установится в Алтайском крае в четверг, 25 марта. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, местами потеплеет до +10 градусов. В краевом центре термометры покажут от +3 до +5 градусов.

Местами по региону утром ожидается изморозь. В отдельных районах, в том числе и Барнауле, прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Также будет сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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