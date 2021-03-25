Заболевания полости рта могут привести к развитию деменции

Заболевания полости рта могут стать причиной серьёзных заболеваний, предупредил в интервью "Комсомольской правде" научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института стоматологии Минздрава России Олесь Шевченко.

"Зубы, как известно, – это "защитные врата" организма, – подчеркнул эксперт. – Доказано, что заболевания полости рта благоприятствуют развитию и других болезней – от банальной простуды до заболеваний сердца и даже деменции".

Врач предупредил, что плохая гигиена, запущенный кариес и визиты к стоматологу раз в несколько лет могут аукнуться организму более серьёзными проблемами в будущем.

Шевченко уточнил, что сейчас в России около 70% детей в возрасте 12 лет страдают от кариеса. Среди пятнадцатилетних он встречается уже в 80% случаев. А у взрослых распространённость кариеса и вовсе достигает 99-100%.

Ранее врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, что онемение рук или ног может говорить о серьёзных заболеваниях. По её словам, такой симптом нередко проявляется при сахарном диабете, рассеянном склерозе, ревматоидном артрите или облитерирующем эндартериите.