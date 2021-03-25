Настя Каменских показала фото в бикини с пикантного ракурса

Украинская певица Настя Каменских решила порадовать поклонников пляжной фотографией, выполненной с пикантного ракурса. Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

"Поднимаю бокал за то, чтобы каждая девочка в этом году сделала себе такую же фотку в купальнике на фоне пальм на каком-нибудь красивом пляже", – написала Каменских.

Популярная исполнительница часто публикует на своей странице фотографии в купальниках, а иногда и без него. Ранее она показала подписчикам фото с курорта, на котором стоит под душем в мокром бикини.

В январе певица опубликовала видео, где она в очень короткой юбке танцует для подписчиков. Пользователям она предложила этот танец как вариант для поддержания тела в форме.