Вячеслав Франк поздравил работников культуры с профессиональным праздником

25 марта, в День работника культуры, глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил трудящихся с профессиональным праздником. Поздравление опубликовали на официальном сайте города.

"Своим трудом вы приобщаете жителей и гостей краевой столицы к миру прекрасного. Несмотря на противоэпидемические ограничения, учреждения культуры сохраняют свою востребованность, радуя посетителей неповторимой творческой атмосферой. Реализуются интересные проекты, повышается уровень мастерства", – подчеркнул градоначальник.



По словам Франка, профессиональные и самодеятельные коллективы Барнаула известны не только в родном городе, но и на всероссийском и мировом уровне.

Мэр пожелал работникам культуры крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации всего задуманного и вдохновения.