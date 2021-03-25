Полиция предложила ужесточить наказание за пьяную езду

Наказание за нетрезвую езду в России могут ужесточить. Эту информацию РИА Новости подтвердили в МВД.

Согласно возможным нововведениям, максимальная санкция статьи за повторное вождение в пьяном виде будет предусматривать лишение удостоверения на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности на срок до шести лет. Кроме того, предлагается штрафовать нарушителей на 300-500 тысяч рублей или в размере зарплаты либо иного дохода за период от двух до трёх лет.

Одним из возможных наказаний для водителей-пьяниц также являются исправительные работы на срок до двух лет либо ограничение свободы на срок до трёх лет, либо принудительные работы до трёх лет.

Законопроект внесли в правительство в январе. Сроки его рассмотрения не называются.

Ранее опрошенные эксперты выразили сомнение, что увеличение срока лишения свободы для злостных нарушителей сможет существенно повлиять на эту статистику.