Сельчанина из Алтайского края задержали за махинации с арендой жилья

27-летнего жителя Алтайского района задержали по подозрению в дистанционных мошенничествах. По предварительным данным, мужчина размещал объявления о сдаче коттеджей на двух онлайн-площадках и брал с потенциальных арендаторов предоплату.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мошенник предлагал снять недвижимость в Барнауле. От позвонивших он просил предоплату в размере от 3 до 4 тысяч рублей – в качестве брони в выбранные дни. Всего таким образом злоумышленнику удалось украсть 20 тысяч рублей.

Обман вскрывался, когда арендаторы приходили по указанному адресу в назначенный день – у коттеджей были свои собственники, которые не собирались сдавать помещения в аренду.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли сотовые телефоны и незарегистрированные SIM-карты. Правоохранители также установили, что деньги жертвы перечисляли злоумышленнику на электронный кошелёк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Мужчина находится под подпиской о невыезде.