Первые в 2021 году тройняшки родились в Алтайском крае

Первые в нынешнем году тройняшки родились в Алтайском крае. Девочки появились в семье Романа и Любови Антипиных. Новорождённых назвали Анна, София и Виктория.

Накануне, 24 марта, в перинатальном центр "ДАР" состоялась торжественная выписка. Пришла поздравить семью и министр социальной защиты региона Наталья Оськина. Она вручила семье сертификат на положенную при рождении тройни выплату в размере 150 тысяч рублей.

Как напоминает пресс-служба Минсоцзащиты, в 2020 году тройняшки появились в четырёх семьях. Всего же в Алтайском крае по состоянию на 1 марта 2021 проживает более 30,5 тысячи многодетных семей.