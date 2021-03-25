Бийчанина объявили в розыск из-за того, что он не хотел лечиться от туберкулёза

Житель Бийска с туберкулёзом избегал госпитализации, обследований и курса лечения. Этим он подвергал опасности жизнь и здоровье других граждан.

В это время приставы открыли исполнительное производство об обязательном прохождении мужчиной лечения. Поскольку по прописке он не проживал, властям пришлось объявить больного в розыск.

В короткие сроки бийчанина нашли, и вместе с персоналом противотуберкулезного диспансера Бийска принудительно госпитализировали, пишет "Бийский рабочий".

Ранее жителя Омска приговорили к 14 годам колонии за то, что он заразил ВИЧ двух своих жен, родную дочь и падчерицу. Две женщины, у которых нашли заболевание, обратились в больницу в 2019 году. Такой же диагноз поставили их дочерям восьми и девяти лет. Как оказалось, все они в разное время вступали в половую связь с подозреваемым.