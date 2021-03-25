Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил ввести механизм легальной компенсации за отказ служить в вооружённых силах. Заявление он сделал в Санкт-Петербурге, подводя итоги конкурса "Марафон идей".
По словам Нечаева, на конкурс поступил целый ряд заявок, касающихся службы в армии. Одна из инициатив совпала с позицией партии "Новые люди". Позднее её оформят в виде законопроекта, который планируется внести в Госдуму.
"Питер – это город студентов. 31 марта начнётся очередной весенний призыв в армию, поэтому тема особенно актуальна. Молодых людей станет в городе меньше, непонятно, за кого девушкам замуж выходить! Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил", – рассказал Алексей Нечаев.
Кроме того, лидер партии "Новые люди" предложил расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы. Сейчас её проходит лишь небольшая часть призывников.
"Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик об армии для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники", – добавил Нечаев.
Лидер партии отметил, что пока не обсуждал инициативу с министром обороны Сергеем Шойгу, но считает своё заявление публичным приглашением к диалогу.
Партия "Новые люди" создана 1 марта 2020 года. Её основатель – президент компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года "Новые люди" выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх субъектах, где организация была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Штабы созданы в 73 регионах страны. "Новые люди" намерены выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.
Комментарии
Нельзя долг перед родиной продавать. Сами продажные, уже всю страну и экономику продали, дошли до последнего
дарктору компании фаберлик нужно дальше торговать косметикой, а не долгом перед родиной.
Сразу видно таргаш
Разве можно таким торговаться? Что следующее будет?
и проституцию легализовать- все деньги из тени вывести!
очередной назначенный клоун, быстро сляпанная партия спойлер перед выборами
25.03.2021 13:25
- гость -
А еще и азартные карточные игры легализовать но только в своём лунапарке.....
Спекулянты , процветающие на перепродаже в Россию иностранных товаров, навязывают свое спекулятивное мышление во все сферы деятельности.
Супер!
Разумное предложение
Куда катимся......ХоспАди...каждый суслик агроном.
Бум надеяться у Шойгу голова на месте, не будет всяких торгашей помадками слушать.
И так молодежи мало осталось. каждый второй в розовых тапочках и длинных волосах
Почему не предложить каждому кто пошёл в армию эту сумму? С последующем бесплатным обучением в вузе
Кто может, тот и сейчас платит. Кто нет - служит. Возьмите у нас кредит, платите нам проценты и не служите? Долг -Родине, процент - в частный карман. И опять же, чего такого дала Родина, что задолжали к 18 годам на 300 тыс с процентами??
С головой то как? Вместо армии с 18 лет влезть в многотысячный кредит. Мажоры понятно легко откупятся, так они и так откупаются путем всяких справок.
А начнись война, за какую сумму можно будет Родину продать? За какую сумму не идти воевать? Торгашеский дух правит их мыслями.
25.03.2021 14:08
- гость -
Тут сразу ж вспомнилась фраза что у самой защищенной крепости найдется маленькая дверца куда пройдет осел, нагруженный золотом.
То есть если супостат хорошо заплатит, то такие деятели запросто и Родину продадут
"А начнись война, за какую сумму можно будет Родину продать? За какую сумму не идти воевать? Торгашеский дух правит их мыслями." Родину без войны распродали. Вы думаете младше 40 лет добровольцы на фронт будут? И нам контрактную армию обещали еще в начале 2000г
Кому продадут. Сами себе.
экономика РФ не выдержит никакой войны. и про осла, груженного золотом, тут уже верно написали