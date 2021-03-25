Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил ввести механизм легальной компенсации за отказ служить в вооружённых силах. Заявление он сделал в Санкт-Петербурге, подводя итоги конкурса "Марафон идей".

По словам Нечаева, на конкурс поступил целый ряд заявок, касающихся службы в армии. Одна из инициатив совпала с позицией партии "Новые люди". Позднее её оформят в виде законопроекта, который планируется внести в Госдуму.

"Питер – это город студентов. 31 марта начнётся очередной весенний призыв в армию, поэтому тема особенно актуальна. Молодых людей станет в городе меньше, непонятно, за кого девушкам замуж выходить! Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил", – рассказал Алексей Нечаев.

Кроме того, лидер партии "Новые люди" предложил расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы. Сейчас её проходит лишь небольшая часть призывников.

"Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик об армии для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники", – добавил Нечаев.

Лидер партии отметил, что пока не обсуждал инициативу с министром обороны Сергеем Шойгу, но считает своё заявление публичным приглашением к диалогу.

Партия "Новые люди" создана 1 марта 2020 года. Её основатель – президент компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года "Новые люди" выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх субъектах, где организация была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Штабы созданы в 73 регионах страны. "Новые люди" намерены выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.