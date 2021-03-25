Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии

25 марта в префектуре Фукусима началась эстафета олимпийского огня. Об этом сообщают "Известия".

Из-за антиковидных мер присутствие журналистов на церемонии ограничили, а трансляцию вели на YouTube. Началась эстафета в центре подготовки J-Village. Первыми факел несли игроки женской сборной Японии по футболу, которые в 2011 году выиграли чемпионат в Германии. Их участие и выбор первой префектуры символичны. Это олицетворяет восстановление страны после цунами 2011 года и аварии на АЭС в Фукусиме.

Олимпийский огонь пройдёт по всем 47 японским префектурам и через 121 день остановится в Токио, где 23 июля состоится открытие Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков, к такому решению в связи с пандемией коронавируса пришли в оргкомитете.