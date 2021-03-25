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Стало известно, когда состоится "Диктант Победы" в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Международная патриотическая акция пройдёт в третий раз
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

В 2021 году "Диктант Победы" напишут 29 апреля. Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и малых населённых пунктах. А благодаря поддержке Россотрудничества задания смогут выполнить соотечественники за рубежом и иностранцы. Написать диктант можно будет как очно, так и онлайн – на сайте диктантпобеды.рф, сказано на портале Алтайского реготделения "Единой России".

Как и раньше, вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике, рассказал координатор партпроекта "Историческая память", замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн. 

"Часть вопросов будут касаться трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также наших великих полководцев, чьи юбилеи мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому", – отметил Хинштейн.

Всего организаторы акции рассчитывают открыть до 12 тысяч площадок. Оказать помощь в организации диктанта может любой совершеннолетний житель России – для этого необходимо зайти на портал волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться в качестве добровольца. В прошлом году помощь в проведении акции оказали более 25 тысяч человек.

По словам координатора партпроекта "Историческая память" в регионе Сергея Завалихина, жители Алтайского края обязательно присоединятся к всероссийской акции "Диктант Победы".

"Площадками для проведения диктанта по традиции станут высшие учебные заведения края, музеи и библиотеки. Примут участие в диктанте и военнослужащие, несущие воинскую службу в алтайских гарнизонах", – рассказал координатор партийного проекта "Историческая память", депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин. 

Он напомнил, что в прошлом году к патриотической акции ЕР присоседились военнослужащие ракетной дивизии ЗАТО Сибирский, а также военных частей, расположенных в Барнауле, Бийске, Алейске, Славгороде и Топчихинском районе. В общей сложности в Алтайском крае в акции приняли участие более 16 тысяч человек.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

25.03.2021 14:34
- гость -

Конечно, кто, кроме партии жуликов и воров, может правильно судить об исторической правде?

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