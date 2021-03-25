Эксперт рассказал о слежке Google за пользователями смартфонов

Google следит за пользователями с помощью специального сервиса. Об этом заявил менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

В разговоре с "Российской газетой" эксперт напомнил о сервисе "Google Хронология", который фиксирует места, где находился пользователь в тот или иной момент времени. Данные собираются на основе информации от GPS в смартфонах.

"Взлом посторонним человеком "Google Хронологии" может привести к компрометации личной информации", – заверил Бодров.

Учитывая, что сервисы американской компании связаны между собой, взлом одного позволит получить доступ и к другим. Специалист дал совет пользователям отключать функцию слежки и удалять историю местоположения в настройках аккаунта Google или в "Google Карты".