Брутальный и надёжный. В Автоцентре АНТ стартовали продажи нового Pajero Sport

Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, объявляет старт продаж обновлённого Mitsubishi Pajero Sport. Модель представляет высочайший уровень комфорта, безопасности, динамики и практичности. Доступна с бензиновым или дизельным двигателем на выбор. Автомобиль элегантно вписывается в роскошную атмосферу культурной жизни города, при этом решительно ведёт себя в самых жёстких условиях бездорожья.

Уже 25 лет Pajero Sport покоряет автомобилистов разных стран. А система полного привода Super Select II, признанная главным конкурентным преимуществом всех внедорожников Mitsubishi, не имеет аналогов на российском рынке. Приятный бонус для поклонников Pajero Sport – заводская гарантия на 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Новый Pajero Sport, флагман модельного ряда Mitsubishi, также получил ряд изменений – от дизайна кузова и интерьера до внедрения передовых систем безопасности. Так, дизайн передней части в фирменной концепции Dynamic Shield обеспечивает водителю и пассажирам лучшую видимость, а обновлённая LED-оптика делает автомобиль более статусным.

Любители охоты и рыбалки оценят противотуманные фары, которые теперь расположены выше уровня преодолеваемого брода, а удобные алюминиевые боковые подножки и новый спортивный дизайн колёсных дисков добавляют автомобилю ещё большей брутальности. Благодаря новому набору "тёплых опций" в виде подогрева сидений, а также рулевого колеса и стекла в зоне покоя щёток в Pajero Sport комфортно передвигаться в зимнее время.

Обновлённый внедорожник Pajero Sport стал ещё внушительнее по длине и высоте. Автомобиль восхищает своей проходимостью. Отдельно стоит отметить высокий дорожный просвет (218 мм), угол въезда (30 градусов) и глубину преодолеваемого брода (700 мм). Теперь покорение сложных участков стало ещё проще благодаря изменениям в шасси.

При радиусе разворота всего 5,6 метра, высоком клиренсе и лёгкой управляемости автомобиль оснащён системой парктроников. Камеры на бамперах есть не только спереди и сзади, как у большинства автомобилей такого типа, но и по бокам. В боковых зеркалах расположены индикаторы слепых зон, которые помогут при перестроении. Также в автомобиле есть активная система освещения поворотов, система кругового обзора, функция предотвращения столкновений на парковке, помощи при спуске, смягчения последствий лобового столкновения и другие возможности сделать ваше вождение максимально безопасным.

Просторный салон выполнен из современных, высококачественных и приятных на ощупь материалов. Удобные, мягкие, грамотно спрофилированные кресла с боковыми упорами и длинным сиденьем созданы для дальних путешествий. Расстояние между передними и задними сиденьями позволяет ехать с комфортом даже большой компанией. Пассажирам второго ряда теперь доступен USB-разъём с подсветкой для использования в тёмное время суток для зарядки устройств, а также розетка на 220 В и быстрая зарядка. Багажник внедорожника обладает функцией бесконтактного открытия и благодаря своей вместительности даёт возможность взять с собой всё необходимое для отдыха.

Управлять автомобилем помогает простая и удобная панель. Здесь есть цифровая комбинация приборов, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система Auto Hold – автоматическое удержание автомобиля на месте при остановке на светофоре. Мультимедийная система Mitsubishi Connect или система "Яндекс.Авто" позволят быстро и легко подключить любой электронный девайс и сделать поездку ещё более приятной.

Теперь автомобилем можно управлять с помощью смартфона. Приложение Mitsubishi Remote Control поможет установить желаемую высоту открытия задней двери багажного отделения и напомнить водителям о дистанционной блокировке дверей при выходе из автомобиля.

Подробности в Автоцентре АНТ по адресу Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа") и по телефону +7 (3852) 29-00-29.

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