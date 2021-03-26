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Брутальный и надёжный. В Автоцентре АНТ стартовали продажи нового Pajero Sport

, ИА "Амител"
Встречайте в Автоцентре АНТ премьеру года – новый Mitsubishi Pajero Sport

Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, объявляет старт продаж обновлённого Mitsubishi Pajero Sport. Модель представляет высочайший уровень комфорта, безопасности, динамики и практичности. Доступна с бензиновым или дизельным двигателем на выбор. Автомобиль элегантно вписывается в роскошную атмосферу культурной жизни города, при этом решительно ведёт себя в самых жёстких условиях бездорожья.

Уже 25 лет Pajero Sport покоряет автомобилистов разных стран. А система полного привода Super Select II, признанная главным конкурентным преимуществом всех внедорожников Mitsubishi, не имеет аналогов на российском рынке. Приятный бонус для поклонников Pajero Sport – заводская гарантия на 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Новый Pajero Sport, флагман модельного ряда Mitsubishi, также получил ряд изменений – от дизайна кузова и интерьера до внедрения передовых систем безопасности. Так, дизайн передней части в фирменной концепции Dynamic Shield обеспечивает водителю и пассажирам лучшую видимость, а обновлённая LED-оптика делает автомобиль более статусным.

Любители охоты и рыбалки оценят противотуманные фары, которые теперь расположены выше уровня преодолеваемого брода, а удобные алюминиевые боковые подножки и новый спортивный дизайн колёсных дисков добавляют автомобилю ещё большей брутальности. Благодаря новому набору "тёплых опций" в виде подогрева сидений, а также рулевого колеса и стекла в зоне покоя щёток в Pajero Sport комфортно передвигаться в зимнее время.

Обновлённый внедорожник Pajero Sport стал ещё внушительнее по длине и высоте. Автомобиль восхищает своей проходимостью. Отдельно стоит отметить высокий дорожный просвет (218 мм), угол въезда (30 градусов) и глубину преодолеваемого брода (700 мм). Теперь покорение сложных участков стало ещё проще благодаря изменениям в шасси.

При радиусе разворота всего 5,6 метра, высоком клиренсе и лёгкой управляемости  автомобиль оснащён системой парктроников. Камеры на бамперах есть не только спереди и сзади, как у большинства автомобилей такого типа, но и по бокам. В боковых зеркалах расположены индикаторы слепых зон, которые помогут при перестроении. Также в автомобиле есть активная система освещения поворотов, система кругового обзора, функция предотвращения столкновений на парковке, помощи при спуске, смягчения последствий лобового столкновения и другие возможности сделать ваше вождение максимально безопасным.

Просторный салон выполнен из современных, высококачественных и приятных на ощупь материалов. Удобные, мягкие, грамотно спрофилированные кресла с боковыми упорами и длинным сиденьем созданы для дальних путешествий. Расстояние между передними и задними сиденьями позволяет ехать с комфортом даже большой компанией. Пассажирам второго ряда теперь доступен USB-разъём с подсветкой для использования в тёмное время суток для зарядки устройств, а также розетка на 220 В и быстрая зарядка. Багажник внедорожника обладает функцией бесконтактного открытия и благодаря своей вместительности даёт возможность взять с собой всё необходимое для отдыха.

Управлять автомобилем помогает простая и удобная панель. Здесь есть цифровая комбинация приборов, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система Auto Hold – автоматическое удержание автомобиля на месте при остановке на светофоре. Мультимедийная система Mitsubishi Connect или система  "Яндекс.Авто" позволят быстро и легко подключить любой электронный девайс и сделать поездку ещё более приятной.

Теперь автомобилем можно управлять с помощью смартфона. Приложение Mitsubishi Remote Control поможет установить желаемую высоту открытия задней двери багажного отделения и напомнить водителям о дистанционной блокировке дверей при выходе из автомобиля.

Подробности в Автоцентре АНТ по адресу Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа") и по телефону +7 (3852) 29-00-29.

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")
Режим работы: пн-пт – с 8:00 до 19:00, сб-вс – с 9:00 до 14:00
Телефон: +7 (3852) 29-00-29
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.03.2021 09:49
- гость -

Все машины стали однотипными с кучей Вычурностей

26.03.2021 10:16
- гость -

машины кончились году в 95, сейчас банка, которая должна отходить гарантийный срок и не важно 1,5млн она стоит или 10

26.03.2021 10:55
- гость -

Подскажите, как вы зарабатываете на такую машину? Где деньги берёте? Чем занимаетесь?

26.03.2021 11:07
гость

Передок с этими квадратными фарами стал хуже смотреться, а задок лучше стал смотреться после укорачивания "соплей фонарей".

Владел вторым спортом 5 лет. Сейчас у меня спорт 3.
У третьего спорта хуже аэродинамика - заднее стекло моментально забрасывает пылью и грязью! Получается что у спорта №2 сильно забрасывало грязью заднее стекло, а у спорта №3 - отвратительно сильно. Крыло на заднюю дверку не помогает!
И ещё минус большой у обоих - задняя дверка плохо прокрашена - ржавеет! У спорта №3 первый рыжик на задней дверке появился уже через год!

В остальном прекрасный автомобиль!!!

26.03.2021 11:10
гость

И что интересно - производитель знает, что задняя дверка плохо прокрашивается, но ничего не меняет. Пипл схавает.

26.03.2021 11:14
- гость -

Не даром у латинос это слово ругательное - паджеро

26.03.2021 11:31
гость

гость 11:14 -"Не даром у латинос это слово ругательное - паджеро"

Учитесь выделять главное из написанного! А главное это -" В остальном прекрасный автомобиль!!!"

И ещё вопросик Вам - владели ли Вы таким автомобилем? Или любым другим внедорожником? И воооощее есть ли у Вас водительские права?

С уваж…..

26.03.2021 11:35
- гость -

Лучше женщина без сиси, чем машина митсубиси!.

26.03.2021 11:37
- гость -

26.03.2021 11:14
- гость -
Точно - по русски это называется гомосек. Потому в америке и нету паджер, только монтеро.

26.03.2021 12:11
- гость -

Ну вот он красавец все круто все красиво, проходимый. А используют его в городе для передвижения . Нет так что бы в самую грязь его сувать по бездорожью на рыбалку, жлоба задавит такого красавца ветками царапать и рыбу в салон ложить. И стоит он во дворе как средняя опавозка так и пробке со всеми. Для понтов что ли?

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