Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась и страна прошла самый сложный период. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь", – отметил Мишустин.

При этом он добавил, что окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также заявляла о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По её словам, на это повлиял целый ряд факторов, среди которых – соблюдение мер предосторожности, широкая кампания по вакцинации, а также приобретение коллективного иммунитета.