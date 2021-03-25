Сотрудники СК и ФСБ в Москве задержали члена банды Басаева, который причастен к нападению на дивизию псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чечни Германа Арбинина, не понёсшего за это уголовного наказания. Во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии он задержан в Москве", – рассказали представители ФСБ.

В СК отметили, что Арбинина задержали 23 марта. В ближайшее время ему предъявят обвинение "в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих".