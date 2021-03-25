Более девяти тысяч случаев COVID-19 зарегистрировали в России за сутки

9 221 случай COVID-19 лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 4 492 692.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1787), второе место занимает Санкт-Петербург (+804), третье – Московская область. Алтайский край (+107) находится на 20-м месте по стране.

Из больниц выписали ещё 10 881 пациента, общее количество выздоровевших увеличилось до 4 109 281 человека.

За сутки зафиксировано 393 летальных исхода, всего за время пандемии от коронавируса скончались 96 612 жителей страны.