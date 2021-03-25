Губернатор Виктор Томенко провёл заседание Госсовета по сельскому хозяйству

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл заседание комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство". Вместе с 64 участниками заседающие обсудили реализацию федерального проекта "Экспорт продукции АПК" и обговорили методы увеличения количества экспорта.

Как отмечает пресс-служба правительства, благодаря федеральному проекту, который действует с 2018 года, российский экспорт достиг рекордных объемов и за 2020 год превысил отметку 30 млрд долларов – рост к показателям 2019 года составил 120%.

"Есть обратная сторона этого процесса: высокие мировые цены стимулировали рост цен на внутреннем рынке. Это уже стало предметом особого внимания властей всех уровней, начиная с верховной власти", – отметил Виктор Томенко.

Губернатор напомнил, что федеральное правительство уже приняло меры реагирования на рост стоимости продуктов из зерновых и масличных культур, что будет сдерживать экспортную активность алтайских предприятий. "А значит, для достижения целевых показателей нам придётся искать баланс между этими обстоятельствами", – сказал глава региона.

Томенко напомнил, что в соответствии с указом президента РФ к 2030 году объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен вырасти не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом. Для выполнения этой задачи потребуется ряд решений, которые снимут лимитирующие факторы.

В качестве недостатков производители и эксперты называют малое количество мер господдержки, наличие торговых барьеров, несовершенство системы ветеринарной и фитосанитарной сертификации. В то же время стратегическим приоритетом является снижение доли экспорта сырья и увеличение вывоза переработанной продукции с большей добавочной стоимостью.

В ходе заседания рассмотрен ряд предложений по повышению экспорта из региона. Президент Союза зернопереработчиков края Валерий Гачман предложил проработать вопрос снижения ставок железнодорожных тарифов при транзитных перевозках российских грузов через Казахстан с целью увеличения экспорта на азиатский рынок. Кроме того, участники попросили включить в перечень субсидируемых грузов продукты переработки зерна.

Зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов отметил, что для достижения целевых показателей проекта "Экспорт АПК" следует сконцентрироваться на наращивании выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, развивать экспорт экологически чистой продукции и других направлений, вроде дикоросов.