Песков рассказал о самочувствии Путина после первой прививки от COVID-19

У президента России Владимира Путина не наблюдается никаких побочных эффектов после первой прививки против COVID-19. О самочувствии главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо", – цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, что Владимир Путин сделал прививку от коронавируса российской вакциной во вторник, 23 марта. Глава государства не стал брать выходной после укола, а фото- и видеосъёмка мероприятия не велась. В Кремле не уточняют, какой именно из отечественных препаратов поставили президенту.

Сразу после процедуры Песков рассказал, что российский лидер сделает второй укол "недельки через три".