92 млн рублей направили на покупку лесопожарной техники и оборудования на Алтае

В Алтайском крае продолжается подготовка к пожароопасному сезону. В этом году в бюджет региона поступило 406,1 миллиона рублей, в том числе 92 миллиона рублей – на приобретение лесопожарной техники и оборудования.

"Для тушения лесных пожаров в Алтайском крае предусмотрено привлечение 1322 человек, 282 пожарных автомобилей, 55 малых лесопатрульных комплексов, 177 тракторов, 16 бульдозеров, 23 грузовых машин, 4 вездеходов, 127 легковых автомобилей и другой техники различной модификации", – сообщает официальный сайт региона.

Отмечается, что в 2021 году космическим мониторингом будет охвачено 100% территорий, 39% – авиационным, 61% – наземным.

Сводный план тушения лесных пожаров согласован с Виктором Томенко.