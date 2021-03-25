Четверг, 25 Март, 20:27

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,17
€ 89,98
2°


4492692 +9221
Обь
-16см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий постКоронавирус на Алтае"Освобожденные убийцы"
Новости

92 млн рублей направили на покупку лесопожарной техники и оборудования на Алтае

, ИА "Амител"
Космическим мониторингом в 2021 году будет охвачено 100% территории
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае продолжается подготовка к пожароопасному сезону. В этом году в бюджет региона поступило 406,1 миллиона рублей, в том числе 92 миллиона рублей – на приобретение лесопожарной техники и оборудования.

"Для тушения лесных пожаров в Алтайском крае предусмотрено привлечение 1322 человек, 282 пожарных автомобилей, 55 малых лесопатрульных комплексов, 177 тракторов, 16 бульдозеров, 23 грузовых машин, 4 вездеходов, 127 легковых автомобилей и другой техники различной модификации", – сообщает официальный сайт региона.

Отмечается, что в 2021 году космическим мониторингом будет охвачено 100% территорий, 39% – авиационным, 61% – наземным.

Сводный план тушения лесных пожаров согласован с Виктором Томенко. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
20:08
Иван Лоор подал документы на участие в предварительном голосовании 0
19:48
Жительница Барнаула хотела стать подставным лицом, а станет обвиняемой в суде 0
19:29
Песков рассказал о самочувствии Путина после первой прививки от COVID-19 0
19:07
92 млн рублей направили на покупку лесопожарной техники и оборудования на Алтае 0
18:47
В России начали производство третьей вакцины "КовиВак" 0
18:29
ЗАГСы Алтайского края возвращаются к прежнему режиму работы 0
18:06
В Москве задержали члена банды Басаева 2
17:51
Новый вид льготной ипотеки хотят создать в России 0
17:38
Более девяти тысяч случаев COVID-19 зарегистрировали в России за сутки 0
17:21
Губернатор Виктор Томенко провёл заседание Госсовета по сельскому хозяйству 0
17:06
Алтайское УФАС заблокировало незаконную рекламу абортов через Google в Барнауле 1
16:57
Вернулись под зоркий взгляд. Как прошла 52-я сессия алтайского парламента 1
16:49
Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России 1
16:33
"Динамо-Алтай" вновь уступило в Красноярске 2
16:12
В СГК назвали причину позеленения Пивоварки в Барнауле 4
16:01
От ягоды до чашки. Алтайский обжарщик рассказал, как создают спешелти кофе 1
15:48
Алтайские депутаты доработают проект о запрете продажи энергетиков подросткам 3
15:36
Бийчанка пыталась обменять в банке поддельные 100 долларов, привезённые из-за рубежа 3
15:19
Эксперт рассказал о слежке Google за пользователями смартфонов 1
15:03
Умники и умницы. "Ростелеком" наградил победителей IT-олимпиады в Барнауле 0
14:56
В Барнауле отремонтируют три дороги к социально значимым объектам 2
14:38
Бийские активисты решили самостоятельно очистить город от снега 6
14:23
Стало известно, когда состоится "Диктант Победы" в Алтайском крае 2
14:07
Экономист назвал три главных последствия пандемии коронавируса 0
13:54
Речка Пивоварка вновь изменила цвет в Барнауле 12
13:42
Водители Алтайского края за 2020 год нарушили ПДД на 317 миллионов рублей 6
13:36
Эстафета олимпийского огня стартовала в Японии 0
13:20
Работать бережно. Алтайская компания "Сибиряк" строит новую систему производства 0
13:05
На легальных основаниях. "Новые люди" предложили платить за отказ служить в армии 22
12:57
Бийчанина объявили в розыск из-за того, что он не хотел лечиться от туберкулёза 0
12:41
Вдоль трактов и деревьев. Где в Барнауле появятся в 2021 году новые велодорожки 7
12:32
В Минобороны заявили о развязывании Западом "ментальной" войны против России 23
12:20
Мэрия Барнаула не планирует продолжать благоустраивать аллею на Ленина 11
12:07
Остаться в живых: как организовать переезд и не сойти с ума 0
11:56
Родной для всех человек. Максим Аверин о любви к Алтаю и безудержном сексе 6
11:44
10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:31
Первые в 2021 году тройняшки родились в Алтайском крае 4
11:19
Жительница Алтайского края смогла дозвониться главе СК Александру Бастрыкину 4
11:05
Вирусолог оценил возможность заражения несколькими штаммами коронавируса 1
10:48
Сельчанина из Алтайского края задержали за махинации с арендой жилья 0
10:33
Счётная палата признала малоэффективной сельскую ипотеку на Алтае 1
10:18
Волейболистки "Алтай-АГАУ" вновь выиграли в Брянске 0
10:03
Острый нос и экзотические принты: магазины обуви Respect представили новую коллекцию 1
09:50
Генпрокуратура нарисовала портрет среднестатистического российского преступника 6
09:36
СМИ: Роскомнадзор хочет запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях 33
09:20
Полиция предложила ужесточить наказание за пьяную езду 9
09:04
17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 1
08:54
Вячеслав Франк поздравил работников культуры с профессиональным праздником 1
08:40
Настя Каменских показала фото в бикини с пикантного ракурса 5
08:27
Александр Соболев помог сборной России обыграть Мальту 1
08:15
На север через северо-запад. Как ремонт моста изменит жизнь барнаульцев на два года 83
08:03
Импотенция излечима: опытный уролог рассказал, как решить мужскую проблему 0
07:50
"Шевели ляжками". Что ответить начальнику-хаму и как защищаться от нахалов в жизни 23
07:33
Не дома, а братья-близнецы. Угадай барнаульские новостройки по названию 18
07:17
Заболевания полости рта могут привести к развитию деменции 2
07:02
В Минздраве оценили влияние вакцины от ковида на репродуктивную функцию 3
06:48
Индустриальные темпы. Новосибирский инвестор строит под Барнаулом посёлок на 600 домов 16
06:32
Смотрительницы музеев. Фотопроект о самых культурных охранницах 4
06:17
Барнаульское "Динамо" уступило в последнем матче на сборах в Крымске 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.