Безопасное отопление. Зачем нужно техобслуживание газового оборудования

Газификация значительно облегчила быт россиян. Газ гораздо дешевле электричества, как и газовые плиты. При этом он требует внимательного отношения: пренебрежение правилами безопасности может стать причиной трагедии. Поэтому газовые приборы требуют регулярного техобслуживания.

Взрывы газа приводят к частичным разрушениям многоквартирных домов и гибели людей. Так, в Новосибирской области в 2020 году от взрыва в частном доме пострадали три человека. А в многоэтажках страдают не только виновники аварии, но и их соседи, и дом в целом. Иногда взрывы повреждали лестничные пролёты, выбивали окна в подъезде и соседних квартирах.

Своевременное техобслуживание газовых приборов и внутриквартирных газопроводов может свести риск подобных происшествий практически к нулю. К сожалению, не все знают о правилах проведения техобслуживания. Есть мнения, что это сложный и долгий процесс, что после визита газовщиков придётся переделывать ремонт в квартире. Но на самом деле это простая процедура, которая не занимает много времени и никакими разрушениями не сопровождается.

Как выглядит процесс техобслуживания?

Газовщики приходят и проверяют целостность оборудования, герметичность соединений, наличие футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений. По сути, сначала специалист просто осматривает газовые трубы, плиту и другие приборы.

Затем газовщики разберут и смажут краны (потом, разумеется, соберут обратно), а также почистят горелки. После этого техники проконтролируют процесс сгорания газа, убедятся в отсутствии утечек и наличии тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Состояние труб, ведущих в дымовой канал, также будет проверено. Кроме того, специалисты обследуют устройства автоматического отключения подачи газа, если они есть.

Кто имеет право проводить техобслуживание?

Этой деятельностью могут заниматься лишь специализированные организации. Для контроля газовых сетей требуются не только сотрудники с соответствующей квалификацией, но и аварийная служба, и материально-техническая база. Например, в Барнауле техобслуживанием газового оборудования занимается ООО "Газпром газораспределение Барнаул".

Как часто следует проводить техобслуживание?

Не реже одного раза в год: это требование российского законодательства. Оно же предусматривает отключение подачи газа тем, кто дважды отказался от проведения ТО. При этом сами газовщики не могут проводить обслуживание против воли владельца жилого помещения – хозяин квартиры должен сначала заключить с организацией договор. О порядке предоставления услуг и списке необходимых документов можно подробнее прочитать на сайте компании или узнать, позвонив по номеру телефона: 88006000400.

Даже если вы регулярно проводите техобслуживание газовых приборов, оставайтесь бдительными. Соблюдайте правила безопасного обращения с газовым оборудованием, закрывайте краны, особенно если уходите из дома надолго. Во время эксплуатации оборудования следите, чтобы помещение проветривалось, а в воздуховодах имелась тяга. Отлично зарекомендовали себя специальные датчики, сигнализаторы загазованности и "умные" счётчики. Они могут значительно повысить безопасность эксплуатации газового оборудования.

Если вы почувствовали запах газа или заподозрили утечку – немедленно прекратите пользование оборудованием, закройте краны, обеспечьте приток воздуха в помещение. Не зажигайте огонь, не курите. Чтобы не допустить появления искры, не включайте и не выключайте электроприборы, свет, телефон. Выведите из помещения людей, выйдите сами, предупредите об утечке соседей и звоните в аварийную службу. Телефон барнаульской аварийно-диспетчерской службы: 8 (3852) 282-004.

Кроме того, в аварийную службу следует обращаться, если вы зафиксировали срабатывание сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений, обнаружили отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах, подача газа приостановилась без предварительного уведомления. Также звонить в службу газа следует, если обнаружено несанкционированное перекрытие кранов на домовых газопроводах, их повреждение, и в иных аварийных ситуациях.

Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедитесь в отсутствии загазованности помещения.

Соблюдайте правила пользования газом. Пусть ваш газ будет безопасным.