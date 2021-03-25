Иван Лоор подал документы на участие в предварительном голосовании

Депутат Государственной Думы седьмого созыва Иван Лоор подал заявление и документы на участие в предварительном голосовании по выборам в Госдуму восьмого созыва. Об этом сообщили в региональном отделении "Единой России".

Отмечается, что он планирует баллотироваться по Славгородскому одномандатному избирательному округу, который он представляет в Госдуме.

"Планирую участвовать в предварительном голосовании по избирательному округу №42 – это 20 сельских районов и городов и Ленинский район Барнаула. Должен сказать, что подготовительная работа уже началась. Планирую встречи с избирателями. Отчитаюсь о проделанной работе, обсудим первоочередные планы", — поделился Иван Лоор.

По мнению парламентария, нынешняя модель предварительного голосования — максимальная открытость процедуры для всех граждан, разделяющих позицию партии.