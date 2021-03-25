Ножом и лопатой. Молодая жительница Алтайского края до смерти забила пенсионера

23-летнюю жительницу Бийского района осудят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью односельчанина, который после скончался.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошёл днём в январе 2021 года. 63-летний мужчина встретил на улице жительницу села и пригласил её к себе, где они стали выпивать. В ходе застолья у них возник конфликт, и женщина сначала ножом, а затем лопатой и руками нанесла множество ударов в область жизненно важных органов и скрылась с места происшествия. От полученных травм хозяин дома скончался.

В ходе следствия женщина свою вину признала частично. Правоохранительные органы собрали достаточные доказательства и передали дело в суд.