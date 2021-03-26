Жители алтайского села жалуются на зловонные отходы от местного завода

Жители села Быстрянка в сообществе Barnaul22 рассказали о зловонной луже, которая мешает им жить. Местный завод сбрасывает отходы прямо у жилых домов.

"Жители села Быстрянка Красногорского района жалуются на едкий запах отходов завода, которые еженедельно, по словам автора, выбрасывают за территорию. Невозможно дышать, говорят местные жители, и просят власти обратить внимание на ситуацию", – говорится в сообщении.

Местная жительница сняла вонючую лужу на видео. На опубликованной в интернете записи видно, что буквально через дорогу от завода находятся жилые дома и дорога, по которой ходят люди, вынужденные дышать запахом отходов.

Ранее сообщалось, что загрязнение почвы опасными веществами и отходами обнаружили в Первомайском районе.