Плюсовую температуру и мокрый снег обещают в Алтайском крае 26 марта

В пятницу, 26 марта, в Алтайском крае ожидается плюсовая температура, мокрый снег и порывистый ветер. Синоптики не исключают возможность метелей.

В регионе термометры покажут от -1 до +4 градусов. В отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололедные явления, метели. На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит 0...+2 градуса. В начале дня небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, возможны гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с.