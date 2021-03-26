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Плюсовую температуру и мокрый снег обещают в Алтайском крае 26 марта

, ИА "Амител"
В регионе будет тепло и ветрено
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В пятницу, 26 марта, в Алтайском крае ожидается плюсовая температура, мокрый снег и порывистый ветер. Синоптики не исключают возможность метелей.

В регионе термометры покажут от -1 до +4 градусов. В отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололедные явления, метели. На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит 0...+2 градуса. В начале дня небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, возможны гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.03.2021 06:23
- гость -

в этом году зима как Вова Путин

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